شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البحر الأحمر» تستعد لإنشاء 12.3 ألف وحدة في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت مديرية الإسكان في البحر الأحمر من إعداد وتجهيز الرسومات المعمارية والإنشائية لإنشاء 12.3 ألف وحدة سكنية بتكلفة 4 مليار و302 مليون جنيه في مدينة الغردقة.

الوحدات موزعة كالتالي: 6 آلاف وحدة في مدينة الغردقة، بينها 5100 وحدة ثلاث غرف وصالة و900 وحدة غرفتين وصالة في منطقة أبوعشرة، وتشمل ساحات لانتظار السيارات ومساحات الخضراء ومولات تجارية وغيرها من الخدمات.

قال المهندس محمد عبدالمنعم، مدير عام إسكان البحر الأحمر، في بيان، إنه جرى تخصيص 3 قطع أراض لإقامة وتغطية احتياجات قطاع عريض من الشباب والمواطنين لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعي لإقامة إسكان اقتصادي متميز بمساحة 120 م2 وإسكان استثماري بمساحة 130 م2 موزعة على مساحة 132018.52 م2 لإنشاء عدد 1600 وحدة إسكان إقتصادي متميز بمنطقة البداري أمام النجدة بشارع الحجاز، وجاري إعداد الإعلان عنها بمعرفة وزارة الإسكان خلال أيام قليلة، ومساحة 224000 م2 بمنطقة الأحياء طريق الجونة أمام قرية الحرس الجمهوري لإنشاء 2500 وحدة كاملة المرافق والخدمات إسكان استثماري، ومساحة 132000 م2 في منطقة الأحياء بجوار أرض المعركة على الطريق الساحلي تطل على البحر مباشرةً، لإقامة حوالي 2000 وحدة إسكان استثماري متميز، ليصبح إجمالي عدد الوحدات 6000 وحدة إسكان اجتماعي و1800 وحدة إسكان اقتصادي متميز و4500 وحدة إسكان استثماري متميز.