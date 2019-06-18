شكرا لقرائتكم خبر عن «بروفة» نهائية لـ4 مكاتب تموينية تعمل بـ«الكول سنتر» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة مركزية من وزارة التموين والتجارة الداخلية يرافقها المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، بروفة جماهيرية نهائية لكيفية تلقى الخدمة والتعامل مع الجمهور بمكاتب التموين المطورة فى المحافظة والبالغ عددها ٤ مكاتب تم الانتهاء منها بالإضافة إلى ٣ مكاتب أخرى جار معاينتها تمهيدا لإسنادها إلى جهة سيادية لتطويرها.

وقال وكيل الوزارة أن الهدف من البروفة هو الوقوف على كافة الملاحظات والتغلب عليها قبل الافتتاح رسميا والمقرر أن يتم فى حضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والذى وافق على إدراج 4 مكاتب تموين فى الإسكندرية ضمن مشروع الخدمة المطورة للعام المالى 2018 / 2019 وذلك لأول مرة.

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وأضاف «سعد الله»، فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»، أنه تم إجراء معاينة نهائية لمكاتب (مينا البصل ثان وطوسون ومحرم بك أول وسيدى جابر) والمدرجة ضمن المشروع لتحويلها إلى مكاتب مطورة تعمل بنظام الـ«كول سنتر» يضاهى قاعات الانتظار وطلب الخدمة فى البنوك حيث تم الاطمئنان على جميع أعمال التطوير والتى شملت قاعات الانتظار وتوافر خدمة «كول سنتر» وشبابيك مرقمة لتلقى وتقديم الخدمة للجمهور وذلك فى إطار برنامج لتحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة متطورة.

وأكد وكيل الوزارة أن اللجنة الفنية المركزية التى نفذت البروفة على المراكز المختارة أبدت ارتياحها لحسن اختيار الأماكن من حيث موقعها ومساحاتها وتخطيطها حيث توجهت بالزيارة إلى مركز خدمة المواطنين لحى غرب والذى تم تطويره وفى انتظار افتتاحه وتم معاينته من قبل اللجنة التى أبدت رضاها بتزويد مراكز الخدمات بكاميرات مراقبة وأماكن خاصة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع: «توجهت اللجنة إلى مركز خدمات المواطنين بالسيوف وتفقدا المكان الذى يمتاز بوجود لوحات استرشادية للمواطنين كما تواجد بالمركز الموظفون الذين تم ترشيحهم للعمل بالمركز والذين تم تدريبهم على فنون ومهارات معاملات الجماهير وتدريبهم فنيا على الحواسب الآلية وتشغيل السيستم وعمل اختبار حقيقى للعمل على السيستم استعدادا للافتتاح، كما توجهت اللجنة بعد ذلك إلى مكتب تموين رمل ثان والذى سيتم استبداله بمركز خدمة المواطنين بالسيوف بعد التطوير واختتمت بمركز خدمة المواطنين شرق والذى سيضم مكاتب سيدى جابر ورمل أول وتفقدت اللجنة أعمال التطوير التى تمت به استعدادا لافتتاحه بحضور الوزير خلال أيام».