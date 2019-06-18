شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة المصرية يستعد لاستقبال 22 مومياء و17 تابوتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، تفقد، أمس المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل بقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية قبيل الافتتاح الوشيك لهما واستقبال المومياوات والتوابيت الملكية القادمة من المتحف المصرى بالتحرير، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتضمنت الجولة قاعة العرض المركزى والتى ستعرض بها القطع الأثرية من جميع العصور المصرية المختلفة بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقاعة المومياوات الملكية والتى ستضم 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا سيتم نقلها فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير، فضلا عن جولة داخل متحف العاصمة وهو عبارة عن قاعة مالتى ميديا توضح تاريخ القاهرة على مر العصور والحضارات المختلفة بالإضافة مخزن الفخار، ومخزن المومياوات، ومنطقة بحيرة عين الصيرة.

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وشهد «العنانى» عملية بدء وضع فتارين العرض بالقاعات التى سيتم افتتاحها قريبا، بالإضافة إلى عرض أول قطعة أثرية بقاعة العرض المركزى؛ وهى عبارة عن تمثال من الجرانيت الأسود للملك أمنمحات الثالث على هيئة أبوالهول، كما تم فك قطعتين أثريتين تمهيدا لعرضهما بقاعة العرض المؤقت بالمتحف.

وشرح الدكتور محمود مبروك مستشار العرض المتحفى بالوزارة، خطة سيناريو العرض المتحفى بالقاعات حيث يضم المتحف مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية التى تحكى المفهوم الحضارى بمصر وتطور حضارات عبر العصور من العصر اليونانى الرومانى مرورا بالحضارة المصرية القديمة والعصر الحديث والحضارة الإسلامية، حيث تضم المقتنيات أقدم قطعة أثرية ترجع لأكثر من ٥٥ ألف سنة وهى أقدم هيكل عظمى لشاب مصرى تم اكتشافه فى قنا.

وقال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، إن المتحف القومى للحضارة المصرية يقع بمنطقة الفسطاط، وتتضمن المرحلة الأولى منه، التى تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية، التى تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذالك الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم.

أما الأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة (أسبقية أولى)، والتى تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى، كما تشمل أعمال المرحلة إنشاء محطة كهرباء، وكذالك أعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، إلى جانب أعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال الإنارة والعرض المتحفى.