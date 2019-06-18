شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 18 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء قمة مع ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين بمختلف المجالات، كما يلتقي الرئيس السيسي مع رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى من البرلمان البيلاروسي.

يبدأ ألكسنادر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، بهدف تعزيز الشراكة القوية القائمة بين مكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية والحكومة المصرية.

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يتوجه وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لعقد مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

ينظم قسم التشريح بكلية طب البنات جامعة الأزهر مؤتمره الدولي الأول لعلم التشريح والأجنة، تحت عنوان «الطرق الحديثة لتدريس وتعليم التشريح»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، أمسية غنائية تحييها الفنانة كارمن سليمان، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع اثنين من كبار القادة العسكريين الأمريكيين لبحث التهديدات الأمنية والعمليات الجارية في منطقة الشرق الأوسط ووسط تزايد حدة التوتر مع إيران.