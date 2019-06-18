شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ شبكات مياه على محور الإسكندرية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، فى جولة مشروعات تنفيذ شبكات المياه على محور الإسكندرية الجديدة بداية من خلف كارفور أول الطريق الساحلى وحتى أرض رافع حجر النواتية.

وتمت مراجعة مواضع الخطوط على أرض الواقع بالتوازى مع المنشآت الحديثة من كبارى وخلافه منعا لحدوث أى تعارضات ومنها: خط النزهة قطر١٠٠٠ مليمتر الخارج من المنشية ٢ حتى مرغم وخط الـ GRB قطر ١٠٠٠ مليمتر وعدم تعارضه مع الكوبرى الجديد الرابط بين منطقتى محرم بك وبشاير الخير، وترحيل خط قطر ٧٠٠ مليمتر متعارض مع كوبرى طريق القبارى بجوار شركة إيجيكو للأدوية، ومعاينة مأخذ شرقى وما يحتاجه من عمليات إحلال وتجديد، حيث أصدر المهندس أحمد جابر تعليماته بالبدء فى تنفيذ عداية لخط الـ٥٠٠ مليمتر المغذى لمساحة الـ٤٠٠ فدان التابعة لمدينة الإسكندرية الجديدة، بالإضافة إلى تركيب بوابة جديدة لغلق وفتح المياه عن السحارة وترعة المحمودية.

Advertisements

وفى الجهة المقابلة لبوابات مأخذ شرقى تمت معاينة حال السحارة التى تغذى رافع المحمودية ثم شرقى وأمام محطة فرن الجراية، ومعاينة توصيل خط العكر قطر ٧٠٠ مم المغذى للمحطة، وأخطر العضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية بالأخذ فى الاعتبار عدم تنفيذ أى عمل إنشائى يتعارض مع خط الألف فى الجهة المقابلة لمستشفى الجمهورية من أجل تيسير عمليات إصلاح وصيانة الخط وقت حدوث كسر أو مشروعات إحلال وتجديد.

ومن المقترح وفقا للفحص الميدانى للمنطقة التنموية (١٠) تنفيذ خطين قطر ٥٠٠ على الجانبين متفرع منهما توصيلات قطر ١٨ و١٢ بوصة لتغذية العزب المجاورة وعن طريق التحكم فى الضغوط سيتم توفير المياه بشكل متكافئ.

وتوالت المتابعات الميدانية لمراجعة بدايات ونهايات وتعديل مناسيب خطوط المياه أسفل كوبرى محرم بك وأمام شركة الملح والصودا، ومراقبة حوض التوازن المتحكم فى مأخذ شرقى أمام فرع محرم بك.