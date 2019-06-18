شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو قير».. أشهر مصايف «الثغر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ركوب الكارتة وأكلة سمك طازجة من البحر إلى المائدة مباشرة وأفق متسع لـ«اللهو» واصطياد الرستا من بين الصخور وركوب قارب إلى جزيرة نلسون أشهر جزر الإسكندرية، وحفلات السمر على ضوء القمر وهو يداعب صفحة المياه جزء من متعة الذهاب إلى شاطئ أبوقير، يعرفها أهالى الإسكندرية جيدا.

رحلة الإسكندرانية إلى أقدم شواطئ المدينة ليس كمثلها إلى الشواطئ الأخرى، الممتدة من أقصى الشرق إلى الغرب بطول الثغر.

يقول محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية، إن تاريخ ضاحية أبو قير يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، عندما قرر الملك «نكتانيبو الأول» عام 360 ق.م فرض رسوم جمركية على السفن التى تدخل مصر، عن طريق فرع مصب «كانوب»، أحد فروع نهر النيل المندثرة، وهو الاسم القديم لأبوقير، الذى تغير بسبب الراهب «الأنبا كير»، وهو قديس وطبيب شهير، كان يعيش فى هذه المنطقة، وكان أهم دعاة المسيحية وقت الاضطهاد الرومانى، وازدادت شهرة «كانوب»، خلال فترات اضطهاد المسيحيين، حيث كانت ملاذا للفارين من التعذيب والقتل.

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وأرجع «متولى»، شهرة منطقة أبوقير، إلى أن المنطقة شهدت موقعة أبوقير البحرية، وهزيمة الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على يد القائد الإنجليزى «نيلسون»، ولا تزال جزيرة «نيلسون» المسماة على اسم القائد الإنجليزى قابعة على بعد ١٠ كيلومترات من وسط مياه البحر، وفى عام ١٩٩٨، قامت بعثة إيطالية من جامعة تورين، بقيادة (باولو جاللو) بعمليات بحث فى جزيرة نيلسون، واكتشفت ٢٠٠ قطعة أثرية، تدل على طبيعة حياة وثقافة سكان الجزيرة القدامى، وبعض النقوش والقبور القديمة المنسية.

ويقول «متولى»، إن منطقة أبوقير تعد متحفا طبيعيا، لما تضمه من آثار وأماكن أثرية، منها طابية كوسا باشا، أحد الحصون المنيعة ال ٢٣ التى أقامها محمد على باشا لحماية الإسكندرية، وصد الهجمات عنها، وبالقرب من الطابية توجد أربعة مدافع إنجليزية أثرية من طراز أرمسترونغ صنعت فى عام ١٨٧٠م.

وتضم منطقة أبوقير قلعة جلال الدسوقى، وجزيرة نيسلون، كما يوجد بها عدد كبير من القطع البحرية الفرنسية الغارقة، سواء فى البحر الحى أو البحر الميت، وقد عثر فى منطقة البحر الميت على عملات معدنية ومعدات حربية وأوانٍ كانت تحملها هذه السفن، بالإضافة إلى الآثار التى ترجع للعصور اليونانية والرومانية بالإسكندرية، إضافة إلى أن المنطقة تضم مجموعة كبيرة من الجزر فى عرض البحر، من الممكن أن تتحول إلى مزار سياحى أو منتجعات سياحية تخدم السياحة.

أما عن المتعة والترفيه والاصطياف وهو ما تتمتع به المنطقة حاليا، فيكشف «متولى»، أن هذا الأمر ليس حديثا فقط، فمنذ القدم اتخذ السكندريون ومن قبلهم المقدونيون، منطقة أبوقير ضاحية يمارسون فيها هواية الصيد، وفى القرن العشرين استمرت أبوقير، باعتبارها منطقة للاستجمام والتصييف وكان من أشهر سكانها الأمير «عمر طوسون»، ويرجع له الفضل فى اكتشاف آثار أبوقير الغارقة.

ويعد أول ما يجذب انتباهك فى منطقة أبوقير، اختلاط رائحة اليود مع رائحة الأسماك، حيث تحتضن المنطقة أشهر مطاعم الأسماك، التى تجتذب السائحين وزائرى الإسكندرية، ومنها ما هو شهير ويقدم خدمة خمس نجوم مرتفعة الثمن، أما أهالى الإسكندرية والعالمين بخبايا أبوقير، فيبحثون عن «العشش» المنتشرة بالقرب من شاطئ البحر الميت، للحصول على وجبة أسماك طازجة خرجت من البحر للتو بسعر مناسب، كما يحرص الزوار قبل مغادرتهم على العودة بـ«شروة» سمك إلى المنزل.