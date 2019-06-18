شكرا لقرائتكم خبر عن «طفلة السوشيال ميديا» تحرر محضرًا ضد منتحلي شخصيتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حررت الشابة روان أكرم، صاحبة الصورة الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، محضرًا في مباحث الإنترنت ضد الصفحات التي انتحلت شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أوضحت لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أنها لا تملك إلا صفحة شخصية على «فيسبوك»، إضافة إلى حسابها الشخصي على «إنستجرام»، مطالبة رواد مواقع التواصل بالحذر وعدم تداول صورها.
قالت في وقت سابق: «متضايقة جدا من اللي حصل. أنا لا أحب الشهرة، ورفضت عروضا كثيرة للظهور في برامج تلفزيونية، ورغم ذلك وجدت الكثيرين يتكلمون عني، وصفحات وهمية تحمل اسمي».
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