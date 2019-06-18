اليوم.. انطلاق مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة" بحضور رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

ينطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية تحت عنوان "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة" خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفد رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الإفريقية، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.

كما سيشارك في جلسات المؤتمر ونقاشاته، عدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة وعمداء ومحافظين المدن الإفريقية وهيئات وجمعيات المجتمع المدني العاملين في مجال تطوير المحليات بالقارة الإفريقية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المؤتمر يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، موضحًا أنه من المقرر عقد سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تنظمها الوزارة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، خلال الفترة من 17- 20 يونيو الحالي، بمناسبة استضافة مصر لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة واجتماع لأعضاء إقليم شمال إفريقيا بمناسبة افتتاح المقر الجديد لإقليم شمال إفريقيا بمنطقة النزهة بالقاهرة.​