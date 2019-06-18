محمد خراجة ينفي قبوله أي منصب في مجلس "الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
نفى محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، قبوله أي منصب بمجلس النقابة، بعدما أعلن المجلس في بيان أمس الاثنين، توليه منصب وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة تنمية الموارد.
وقال خراجة في بيان له اليوم، إنه لم يشارك في أية اختيارات، مضيفًا أن ما أشيع عن توليه منصب وكيل النقابة ولجنة تنمية الموارد غير صحيح.
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