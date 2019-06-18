شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يغني في حفل افتتاح بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» أن حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر الجمعة المقبل، يتكون من فقرات فنية تعكس الحضارة المصرية الفرعونية، وأخرى إفريقية تعكس تاريخ وعمق العلاقات المصرية بالقارة السمراء. وتصل مدة الحفل لـ20 دقيقة، ويؤدى الأغنية الرسمية للبطولة الفنان الشعبى حكيم وتحمل عنوان: «مصر.. إفريقيا». ويبدأ الحفل بكلمة لرئيس اللجنة المنظمة تعقبها أخرى للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة. ومن المنتظر أن يتم إجراء بروفة نهائية للحفل، غداً، على أرض استاد القاهرة الدولى.

أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية حالة التأهب فى جميع ربوع البلاد لتنفيذ محاور خطة واسعة النطاق، لتوفير مناخ آمن تزامناً مع تنظيم البطولة، وعقد الوزير اللواء محمود توفيق، اجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، أمس، لمراجعة خطة تأمين البطولة، والتى تنفذها قوات ذات جاهزية عالية، بدءاً من وصول المنتخبات، بجانب حماية المشجعين والمنشآت العامة، مشيراً إلى أنها تحظى باهتمام بالغ من الرئيس، الذى وجه الأجهزة باتخاذ الإجراءات التى تعكس صورة مصر الحضارية.