شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: «يونيو شهر غريب بالنسبة لـ محمد مرسي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر الإعلامي عمرو أديب أن شهر يونيو «شهرًا غريبًا» بالنسبة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، الذي وافته المنية، الاثنين، في أثناء جلسة محاكمته في قضية «التخابر».

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قال «أديب»، في برنامجه «الحكاية» على «MBC مصر»، مساء الاثنين: «مرسي فاز بانتخابات الرئاسة يونيو (2012)، وتمت الإطاحة به يونيو (2013)، وتوفي يونيو (2019)».

أضاف: «الشماتة في الموت خسة، ومحمد مرسي الآن بين يدي الرحمن، وفي محكمة العدل الكبرى»، مؤكدًا أن «الإدارة المصرية لم تتردد في إعلان خبر وفاته عبر التليفزيون الرسمي».