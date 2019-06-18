مصر | عاجل.. مصدر طبي يكشف تفاصيل تلقي محمد مرسي الرعاية الطبية قبل وفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر طبي يكشف تفاصيل تلقي محمد مرسي الرعاية الطبية قبل وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر طبي مسؤول، بأن محمد مرسي لاقى رعاية طبية مستمرة قبل وفاته، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن، كاشفًا تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبيًا.

وكشف المصدر، عن تفاصيل الحالة الطبية لمحمد مرسي والذى توفى عصر أمس الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته فى قضية "التخابر".

وأوضح المصدر، أنه مثلا في شهر فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي، إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى وتم تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم تشكيل لجنة طبية أكدت إصابته بعدة امراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب.

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وأكد أن محمد مرسي كان يعاني من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة عن تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه.

وأشار المصدر إلى أنه في يونيو 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على المذكور، وتم توقيع الكشف وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه فى نوفمبر من العام نفسه وتحديداً بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة وتم تشكيل لجنة اخري من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد: "بناء على ذلك تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري"، مؤكدًا أن جميع الوثائق الطبية التى تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية.