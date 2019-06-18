شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: الشيخ الشعراوي عالم رباني تفانى لخدمة دينه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن «الشيخ محمد متولي الشعراوي أحد أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، وكان حين يفسر القرآن كأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها».
أضاف بمناسبة ذكرى رحيل إمام الدعاة: «كتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه».
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