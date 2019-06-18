شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر طبي: «لم يكن هناك أي تقصير مع محمد مرسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر طبي مسؤول، تفاصيل الحالة الطبية لمحمد مرسي، الذي توفي عصر أمس الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وقال المصدر أن مرسي لاقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن، كاشفاً تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبيًا.

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وأوضح أنه في فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم تشكيل لجنة طبية أكدت أصابته بعدة امراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب.

وتابع المصدر: «مرسي كان يعاني أيضًا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه».

ولفت إلى أنه في يونيو 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على المذكور، وتم توقيع الكشف وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه وتحديداً بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أنه «بناء على ذلك تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري»، وأكد المصدر ان جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية.