شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد مكتسبي الجنسية المصرية 75% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تذبذب أعداد الأجانب العاملين في القطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام خلال الفترة من 2013 إلى 2017، والذى بلغ أقصى ارتفاع لهم 1132 أجنبيا عام 2017، بزيادة 27.3 % عن العام السابق. وأوضحت دراسة تجميعية عن إحصاءات الهجرة انخفاض أعداد العاملين الأجانب في القطاع الخاص والاستثمارى ‏ بنسبة 8.4 % خلال هذه الفترة، كما انخفض عدد الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بنسبة 75.1 % خلال الفترة المشار إليها ويعد أبناء الأم المصرية والأجنبيات المتزوجات بمصريين من أهم أسباب الحصول على الجنسية المصرية.

وبلغ عدد عقود زواج المصرى من زوجة جنسيتها عربية 12220 حالة زواج بنسبة 0.3% من إجمالى عدد حالات الزواج، في حين بلغت حالات الزواج من زوجة جنسيتها أجنبية «غير عربية»، 12589 حالة زواج بنسبة 0.3% من إجمالى عدد حالات الزواج.

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و بلغ عدد عقود زواج المصرية من زوج جنسيته عربى 7772 حالة بنسبة 0.2 % من إجمالى عدد حالات زواج المصريات، في حين بلغ حالات زواج المصرية من زوج جنسيته أجنبى «غير عربي» 2485 حالة بنسبة 0.1% من إجمالى عدد حالات زواج المصريات.

وتذبذبت أعداد المصريين الحاصلين على جنسية أجنبية خلال هذه الفترة وبلغ أقصى ارتفاع لهم 2331 مصريا عام 2017 بنسبة زيادة 4% عن العام السابق، بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 1704 أجانب عام 2013.

وأوضح الجهاز تذبذب أعداد المصريين الموفدين للخارج في مهام علمية خلال هذه الفترة، حيث بلغ أقصى ارتفاع لهم بعدد 1021 في عام 2016، بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 560 عام 2017 بنسبة 45.2% عن عام 2016.

وأشار الجهاز إلى انخفاض أعداد المهاجرين الذين اكتسبوا صفة المهاجر الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج بنسبة 129.9 % خلال الفترة من 2014 لـ2017، والذى بلغ أقصى ارتفاع لهم 505 مهاجرين عام 2014.