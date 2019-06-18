شكرا لقرائتكم خبر عن مطورون عقاريون: مشاركة القطاع الخاص في «الإسكان الاجتماعي» تنعش السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقّع مطورون عقاريون أن تُسهم مشاركة القطاع الخاص في مبادرة وزارة الإسكان، بالتعاون مع البنك الدولى، في سرعة طرح وحدات إسكان اجتماعي تلبي احتياجات العملاء من الطبقات ذات الدخول المنخفضة، بما يحقق انتعاشة قوية في السوق العقارية.

وكشف مطورون عن تفاصيل المبادرة التي يجرى حاليًا وضع الصيغة النهائية للاتفاق المبرم بين الحكومة والشركة المطورة، بهدف تفعيلها في أقرب وقت، لافتين إلى أن المطوّر بناءً على الاتفاق يحصل على قطعة أرض، يخصص جزءًا منها لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، وبيعها بحد أقصى 360 ألف جنيه للوحدة «مساحة 90 مترا مربعا»، كاملة التشطيب، على أن تكون باقى المساحة مخصصة للإسكان الاستثمارى الحر.

وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن صندوق الإسكان الاجتماعى سيحتفظ بملكية الأرض المقام عليه الجزء السكنى منخفض الثمن، في المقابل، ستتملك الشركة باقة المساحة، وفقًا لأسعار السوق، التي تحددها لجان التسعير بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، دون تخفيضات.

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وأضاف «شكرى» أن تفعيل هذه المبادرة يُسهم في حل مشكلات السوق وتوفير وحدات تتلاءم مع احتياجات شريحة عريضة من المجتمع بمساحات مقبولة وأسعار تلائم ذوى الدخول المتوسطة من الشباب، مطالبًا بضرورة تخصيص أراض بمناطق عمرانية مميزة وتتمتع بشبكة مواصلات، كما دعا إلى حرية تسعير الشركات للوحدات خارج الجزء الاجتماعى.

وفيما يتعلق بمبادرة البنك المركزى لتوفير تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه، لوحدات الإسكان المتوسط، أشار «شكرى» إلى أنه يجرى حاليًا عقد اجتماعات مكثفة في هذا الشأن، سيتم إعلان كامل تفاصيلها خلال أسبوعين، غير أن المطورين طالبوا بتمويل الوحدات حتى 3 ملايين جنيه، بفائدة ما بين 8 و12%.

وأوضح أحمد شلبى، نائب رئيس المجلس التصديرى للعقار، أن المفاوضات مع وزارة الإسكان في مراحلها النهائية، إذ يجرى حاليًا التفاوض حول نسب تقسيم الأرض بين الجزء الاجتماعى والاستثمارى، والمزايا التي يمكن منحها للشركات لتنفيذ المشروعات، خاصة أنها ستحصل على الأرض بسعر السوق دون أي مزايا تفضيلية، مؤكدًا أن الشركات طلبت تخصيص الأدوار الأرضى في الجزء الاجتماعى، للمشروعات الإدارية والتجارية وترحيل نسبة الخدمات البالغة 12%، لتكون في مساحة الإسكان الاستثمارى. ولفت «شلبى» إلى أن العميل سيحصل من الشركات المنفذة على الوحدة بحد أقصى 360 ألف جنيه، ومنحة من الحكومة بواقع 50 ألف جنيه، مخصومًا من ثمن الوحدة، عبر الدعم المقدم من البنك الدولى للحكومة، بواقع 500 مليون دولار، كما يحق للعميل الحصول على تمويل عقارى لمدة 15 سنة.

وقال على الشربانى، رئيس مجلس إدارة «تبارك القابضة»، إن شركته تعتزم التقديم بمشروع إلى وزارة الإسكان للاستفادة من هذه المبادرة، على مساحة 100 فدان، يضم إسكان اجتماعى ومتوسط ومناطق تجارية وترفيهية، مبينًا أن اتجاه الشركات في تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط، يعد البديل الأفضل لتوسيع السوق وزيادة أعداد الوحدات المنفذه والمباعة، غير أن تنفيذ هذه المبادرة بالتوازى مع مبادرة البنك المركزى المعلن عنها مؤخرًا، بضخ 50 مليار جنيه تمويلات للوحدات الإسكان المتوسط، سيحدث حراكًا كبيرًا في القطاع.

ورأى هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية، أن المبادرة ستوفر منتجًا لشريحة كبيرة من العملاء، يسهم في الحد من العشوائيات، ويخلق تنافسًا بين شركات التطوير العقارى، للوصول إلى أفضل المنتجات التي تلائم طلبات العميل، كما يعمل على خلق أجيال جديدة من الشركات العقارية في السوق. وأوضح هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن المبادرة ستحقق طفرة كبيرة ليس لشركات التطوير العقارى فقط.