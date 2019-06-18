شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يستقبل أسرة الشهيد «أبانوب» ويمنحهم وسام المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بمكتبه أسرة الشهيد البطل «أبانوب ناجح مرزق عطية» ابن قرية بنى قرة بمركز القوصية والذى استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

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ومنح المحافظ أشقاء الشهيد «شنودة وجرجس» وسام المحافظة تقديرًا لدور نجلهم الوطني ونضاله وشجاعته في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين داعياً المولى عز وجل أن يمن عليهم بنعمة الصبر والسلوان مشيرا إلى اطلاق اسم الشهيد على كوبرى قرية بنى قرة بمسقط رأسه تخليدا لذكرا فضلا عن الاعلان عن مسابقة لاقامة نصب تذكارى لشهداء الجيش والشرطة من ابناء المحافظة يسجل به جميع اسماء الشهداء السابقين واللاحقين تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.

وأكد محافظ أسيوط أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء وجميع المواطنين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل على توفيرها مؤكدًا أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم وأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرًا برعاية أسر الشهداء والمصابين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ أسيوط بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء لتلبية كافة متطلباتهم تقديرًا منه لما قدموه للدفاع عن أمن واستقرار الوطن.