شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج تستقبل 87 سائحًا من ألمانيا وأمريكيا لزيارة معالم المحافظة الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن المحافظة استقبلت فوجين سياحيين يضمان 87 سائحًا ألمانيًا وأمريكيًا على متن إحدى الرحلات الجوية الداخلية بمطار سوهاج الدولي، لزيارة المعالم الأثرية الفرعونية بالمحافظة، ومتحف الآثار القومي.

وأكد محافظ سوهاج في تصريحات، الاثنين، أنه وجه بتوفير كافة سبل الراحة والأمان للسائحين الأجانب، والعمل على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بالمحافظة، لجذب المزيد من الأفواج السياحية والارتقاء بالمنظومة، من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بالمحافظة، خاصة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتحف سوهاج القومي في منتصف أغسطس من العام الماضي، لافتا إلى أنه وجه بالاستقبال الجيد للسياح والترحيب بهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأوضح المحافظ أن الفوج السياحي الأول ضم 58 سائحا ألمانيا، وضم الفوج الثانى 29 سائحا أمريكيا، وقام السائحون بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا، وعبروا عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا وزيارة معبدالملك سيتي الأول، كما قاموا بجولة حرة داخل مدينة سوهاج وزاروا متحف المحافظة القومي، لافتا إلى أن الزيارة ستستمر عدة أيام، وأنه تم التنسيق مع مديرية أمن سوهاج، وشرطة السياحة والآثار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السائحين خلال جولاتهم السياحية بالمحافظة.