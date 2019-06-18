النيابة تُصرح بدفن جثة محمد مرسي بعد تقرير الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بإصدار تصريح دفن جثة للمتوفى محمد مرسي العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

جاء ذلك في بيان مقتصب للنائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الإثنين.

وتلقت النيابة العامة عصر اليوم الاثنين، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط، خلال جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".

Advertisements

كان بيان صادر عن النائب العام، في وقت سابق، ذكر أنه أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأكمل البيان، أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

وبتوقيع الكشف الطب الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر إلى المستشفى متوفياً في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءًا، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفى.



لمتابعة كل ما يتعلق بوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي (اضغط هنا)