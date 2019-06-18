جمال شعبان: جلطة حادة بالقلب ربما أدت لوفاة محمد مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:

توفي الرئيس المعزول، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر بجلطة قلبية حادة، قبل نقله إلى المستشفى.

وقال الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي حول تقديره وتحليله المبدئي لسيناريو وفاة "مرسي" إن الجلطة القلبية الحادة ربما أدت لوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي في ثوانِ معدودة.

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