​استحداث "التأشيرة الإلكترونية" لدخول المصريين إلى لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

ناقش ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية مع وديع كنعان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني ورئيس لجنة السياحة، سبل التعاون في مجال النقل السياحي والسياحة الدينية والعلاجية وتذليل كافة المعوقات أمام تسهيل وتيسير التبادل السياحي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع الاثنين، حضره أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعلاء الغمرى ومحمد فاروق و يسري السعودي ومجموعة كبيرة من أصحاب شركات السياحة المصرية، ونادية عابد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني.

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وجرى استحداث نظام التأشيرة الإلكترونية للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك لتجنب حمل المسافر المصري مبالغ نقدية من العملة الأجنبية كشرط لحصوله على تأشيرة دخول لبنان.

من جانبه، أكد وديع كنعان، أن القطاع السياحي قائم على العلاقات الدولية، ومع الأمن والاستقرار في مصر ولبنان، بإمكاننا أن نتطلع لنحقق الهدف الأكبر وهو السياحة المستدامة.

وأكد محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المصرية، ضرورة تغيير النظرة القديمة التي كانت تعتبر المواطن المصري قادم إلى لبنان للبحث عن عمل، حيث أن السائح المصري على سبيل المثال أصبح في المرتبة الثالثة كأكثر السائحين الزائرين لدبي.