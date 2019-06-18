أخبار مصر | "الشباب": نسعى لربط الرياضة بالتعليم والصحة ونقل خبراتنا لدول إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب": نسعى لربط الرياضة بالتعليم والصحة ونقل خبراتنا لدول إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الإفريقي المشارك في منحة "ناصر للقيادة اﻹفريقية“ وحضر اللقاء الذي تناول عنوان "تمويل مصر لأجندة افريقيا 2063، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، وذلك ضمن فعاليات اليوم التاسع من منحة "ناصر للقيادة الافريقية".

وأوضح "صبحي" أهمية الرياضة باعتبارها جزء من الدخل القومي، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة علي تطوير الرياضة لتصبح مصر قادرة علي المنافسة عالميا من خلال العمل علي ربط الرياضة بكافة المجالات، كالصحة والتعليم وغيرها وجعلها صناعة واستثمار وطريق عمل في مصر وكافة الدول الافريقية.

وأضاف وزير الشباب أن الوزارة تعمل على وضع الرياضة ضمن المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى دراسة كيفية تقديم ونقل خبرتنا وخدماتنا في مجال الرياضة لباقي دول القارة الإفريقية سواء من خلال تنفيذ البرامج التدريبية ونقل العلوم الرياضية للمناهج التعليمية عبر دول القارة الافريقية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى اهتمام القيادة المصرية بتكثيف جهود كافة مؤسسات واجهزة الدولة لأفريقيا، ايمانًا واقرارًا منها بقوة وإرادة شبابها، مشيرًا إلي حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تربط مصر بالقارة الافريقية، تنفيذًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الافريقي بأن أسوان عاصمة للشباب الافريقي.

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وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تواصل التعاون الشبابي بين مصر وكافة الدول الإفريقية، موضحا أن منحة "ناصر للقيادة الافريقية" ستكون بداية لانطلاق هذا التعاون ومواصلة تلاقي شباب الدول الافريقية لصناعة مستقبل إفريقيا والمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة 2063.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تستعد لاستضافة كأس الأمم الافريقية الذي يعد أكبر تحدي لمصر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتمثيل مصر القارة الافريقية بشكل يليق بها في هذا الحدث العالمي.

وطالب صبحي الشباب الإفريقي بضرورة التواصل مع بعضهم البعض والحرص على مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات التي تجمع شباب الدول الافريقية من اجل تبادل الخبرات ووجهات النظر فيما بينهم.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم التاسع من منحة " ناصر للقيادة الافريقية: منحة " التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو الجاري بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي.