أخبار مصر | بأنامل جراحين.. فريق ترميم الحضارة يفض تغليف قطعتين أثريتين بحضور وزير الآثار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأنامل جراحين.. فريق ترميم الحضارة يفض تغليف قطعتين أثريتين بحضور وزير الآثار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، اليوم الاثنين، عدد من المشاهد لعملية فض تغليف قطعتين أثريتين جديدتين تم نقلهما إلي المتحف القومي للحضارة، وذلك استعدادا لافتتاحه نهاية العام الحالي.

وشهد عملية فض التغليف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وقام بعملية فض التغليف محمد وحيد المشرف العام علي وحدة استقبال الآثار والنقل والتغليف بمتحف الحضارة، ومحمود عبد الله ويحي حسين أخصائيي ترميم الأثار بالمتحف.

والأولى عبارة عن تمثال جالس للملك تحتمس الثالث من البازلت الأسود وكان في المتحف المصري، وتمثال بهيئة أبو الهول من العصر البطلميمكتشف في كوم أمبو، وتم نقلهما للمتحف القومي للحضارة.

وقال محمد وحيد أن تمثال أبو الهول تم اكتشافه أثناء أعمال خفض منسوب المياة الجوفية بمعبد كوم أمبو، وتم نقله من مخزن كوم أمبو بأسوان إلي متحف الحضارة.

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جاء ذلك أثناء جولة تفقدية لوزير الآثار بالمتحف القومي للحضارة للوقوف على آخر التطورات به تمهيدًا لافتتاحه خلال عام 2019.

والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال انارة والعرض المتحفي.

الفيديو: