شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنودًا كينيين: خالص التعازي لأسر الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنودا كينيين قرب الحدود الصومالية الكينية، مما أسفر عن وفاة نحو 10 جنود.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب كينيا الشقيق في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أرجاء العالم.