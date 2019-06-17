شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنودًا كينيين: خالص التعازي لأسر الضحايا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنودا كينيين قرب الحدود الصومالية الكينية، مما أسفر عن وفاة نحو 10 جنود.
وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب كينيا الشقيق في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أرجاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنودًا كينيين: خالص التعازي لأسر الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.