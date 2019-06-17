شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن استعدادات فرق «الإسعاف» المشاركة في تأمين بطولة الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء التدريبات الميدانية لفرق الإسعاف المشاركة في تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث بدأت التدريبات، اليوم الإثنين، بمركز شباب الجزيرة وتستمر حتى انطلاق البطولة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن التدريبات تجري على أيدي عدد من الأطباء والمسعفين ذوي الكفاءة العالية، والذين تم تدريبهم في اليابان مؤخرًا على أحدث طرق وآليات الإسعاف الحديثة، وذلك طبقا للمعايير الدولية لـ FIFA.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم استعراض الخطة النهائية لتدريب رجال الإسعاف، التي شملت إخلاء اللاعبين من أرضية الملعب، وكيفية التعامل مع المصابين من خلال الفرق الطبية المتواجدة، بمشاركة 145 مسعفا و30 طبيبا من المحافظات المشاركة بالبطولة، لافتاً إلى أن التدريبات تمت بإستخدام ناقلات اسعافية مستحدثة لأول مرة في الملاعب المصرية، بالإضافة إلى ما يزيد على 50 شنطة إسعافية جديدة للتدريب عليها.

Advertisements

وأكد «جاد» أنه سيتم تأمين الجماهير لأول مرة بفرق اسعافية داخل المدرجات مجهزة بحقيبة طبية وأخرى للطوارئ، بالإضافة إلى توفير فريق إسعافي مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين، فضلاً عن عيادتين داخل الاستاد مجهزتين بعناية فائقة وبهما أطقم اسعافية على أعلى مستوى، كما سيتم توفير سيارتي إسعاف داخل الملعب، بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول، موضحاً أنه سيتم تأمين محيط الاستاد بـ20 سيارة إسعاف في المباريات ذات الكثافة الجماهيرية تحسبا للاندفاعات غير المحسوبة من الجماهير.

وقال «جاد» إنه تم اختيار قائد للفرق مزود بجهاز لاسلكي للتنسيق، والتواصل بين فرق الإسعاف بالداخل وسيارات الإسعاف بالخارج لنقل المصابين في حالات الطوارئ التي تستدعى نقلهم للمستشفيات.

ولفت «جاد» إلى أن هيئة الاسعاف خصصت سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات، كما تم تخصيص طاقم طبي وسيارة إسعاف، أثناء تدريب كل منتخب على أرضية الاستاد المخصص للتدريب.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.