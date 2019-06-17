شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام والتعليم الفني (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الاثنين، تنسيق القبول للثانوي العام ٢٠١٩، بمجموع ٢١٠ درجات، وللتعليم الخاص بمجموع ١٨٠ درجة بجميع مدارس السويس.

كما اعتمد محافظ السويس تنسيق القبول لمدارس التعليم الفنى ٢٠١٩، حيث إن مجموع القبول في مدرسة البتروكيماويات ٢٦٥، والسويس للصناعات المتقدمة ٢٦٠، والمتقدمة بنين ٢٥٥، والمتقدمة التجارية ٢٢٠، والصناعات البحرية ٢٠٠، والمتقدمة الفندقية ١٧٠.