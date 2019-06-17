محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية لبطولة الأمم الأفريقية، إنه يجري التنسيق بشكل كامل مع وزارة الصحة بخصوص التأمين الطبي لمباريات البطولة.
وأضاف "سلطان" لمصراوي، أن وزارة الصحة تبذل مجهودًا كبيرًا في تطبيق خطة التأمين الطبي للمباريات، كما لبت كافة متطلبات للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن هيئة الإسعاف تقوم بتدريب المسعفين الذين سيتواجدون داخل الملاعب خلال هذه الفترة، على كيفية التعامل مع المصابين من خلال الفرق الطبية المتواجدة، موجهًا الشكر لوزيرة الصحة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، على الإجراءات التي يقومون بها لإنجاح البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة الطبية لأمم أفريقيا: نُنسق مع "الصحة" بشكل كامل لتأمين المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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