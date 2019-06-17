التعليم: 90.9% نتيجة تصحيح العينة العشوائية للغة الأجنبية الأولى بالثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
اعتمدت وزارة بالتربية والتعليم الفني، اليوم الاثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي.
وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى، البالغ عددها 19 ألفًا و535 طالبًا وطالبة، أسفرت عن نجاح 17 ألفًا و750 طالبًا وطالبة، بنسبة 90.9%.
وحصل 119 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.67% من إجمالي العينة، منهم 109 طلاب وطالبات بالمدارس الرسمية، و5 طلاب/ طالبات من المدارس الخاصة بالمصروفات، و5 طلاب/ طالبة من طلاب المنازل.
أما عن النسبة المئوية، فقد حصل 5 آلاف و37 طالبًا وطالبة على شريحة من 90% إلى 100%، وذلك بنسبة تبلغ 28.38% من إجمالي العينة، كما حصل 4 آلاف و80 طالبًا وطالبة على شريحة من 80% إلى أقل من 90% وذلك بنسبة تبلغ 22.99% من إجمالي العينة، كما حصل 3 آلاف و318 طالبًا وطالبة على شريحة من 70% إلى أقل من 80% وذلك بنسبة تبلغ 18.69% من إجمالي العينة.
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