"ناقلات إسعافية لأول مرة".. الصحة تكشف آخر استعداداتها لتأمين مباريات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التدريبات الميدانية لفرق الإسعاف المشاركة في تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الاثنين، بمركز شباب الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن التدريبات تجري على يد عدد من الأطباء والمسعفين ذوي الكفاءة العالية، والذين تم تدريبهم في اليابان مؤخرًا علي أحدث طرق وآليات الإسعاف الحديثة، وذلك طبقا للمعايير الدولية للفيفا.

وأشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم استعراض الخطة النهائية لتدريب رجال الإسعاف، التي شملت إخلاء اللاعبين من أرضية الملعب وكيفية التعامل مع المصابين من خلال الفرق الطبية المتواجدة، بمشاركة 145 مسعفًا و30 طبيبًا من المحافظات المشاركة بالبطولة، لافتاً إلى أن التدريبات تمت باستخدام ناقلات إسعافية مستحدثة لأول مرة في الملاعب المصرية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 50 شنطة إسعافية جديدة للتدريب عليها.

Advertisements

وأكد "جاد" أنه سيتم تأمين الجماهير لأول مرة بفرق إسعافية داخل المدرجات مجهزة بحقيبة طبية وأخرى للطورائ، بالإضافة إلى توفير فريق إسعافي مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين، فضلاً عن عيادتين داخل الاستاد مجهزين بعناية فائقة وبهما أطقم اسعافية على أعلي مستوى، كما سيتم توفير سيارتي اسعاف داخل الملعب بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول، موضحاً انه سيتم تأمين محيط الاستاد ب 20 سيارة إسعاف في المباريات ذات الكثافة الجماهيرية تحسبا للإندفاعات غير المحسوبة من الجماهير.

وقال "جاد" إنه تم اختيار قائد للفرق مزود بجهاز لاسلكي للتنسيق، والتواصل بين فرق الإسعاف بالداخل وسيارات الإسعاف بالخارج لنقل المصابين فى حالات الطوارئ التي تستدعى نقلهم للمستشفيات.

ولفت إلى أن هيئة الاسعاف خصصت سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات، كما تم تخصيص طاقم طبي وسيارة اسعاف، أثناء تدريب كل منتخب علي أرضية الاستاد المخصص للتدريب.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.