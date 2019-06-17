"تفاصيل وفاة مرسي وانتشار الشرطة لتأمين أمم إفريقيا".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"تحدث 5 دقائق".. تفاصيل الجلسة الأخيرة في حياة محمد مرسي

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، بنيابة أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى محمد مرسي، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.

وقالت المحكمة إنه عقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة في القضية 56458 لسنة 2013، طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وكان التليفزيون المصري، أذاع نبأ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.

وأضاف أن مرسي طلب الكلمة من القاضي، وأعطاه الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.

النائب العام يكشف تفاصيل وفاة محمد مرسي

تلقت النيابة العامة عصر اليوم الإثنين، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط، جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

وذكر بيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق، أن أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأكمل البيان، أن أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

وبتوقيع الكشف الطب الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر إلى المستشفى متوفياً في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءًا، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفى.

"سقط في القفص".. مصدر أمني يكشف اللحظات الأخيرة لوفاة الرئيس المعزول

كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن "مرسي" طلب الكلمة من القاضي وتحدث إلا أنه أصيب بحالة إعياء شديدة وإغماء داخل قفص الاتهام وبعدها توفيَّ.

وأفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، بوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.

مصدر أمني: انتشار الشرطة في الشوارع لتأمين "أمم إفريقيا"

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن انتشار رجال الشرطة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية ومحيط المنشآت الحيوية يأتي تنفيذا لخطة تأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

واستعدت أجهزة وزارة الداخلية بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، إضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

تعطيل "بدال رجل السائق الميت".. النيابة ترصد 10 أسباب لحوادث القطارات ومحطة مصر

انتهت النيابة العامة من التحقيقات في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف 6 وبسرعة عالية بدون قائدها ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف؛ ما أدى إلى إحداث آثار تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

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الجنايات تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات لعصابة "البروفيسور"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية الدائرة 3 معاقبة محاكمة عصابة البروفيسور، المتهمين بسرقة 150 مليون جنيه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية محمد عبدالحكيم، رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة، وأمانة سر حسن عبدالعزيز، ومحمد علاء

تفاصيل هروب عصابة "البروفيسور" المتهمين بسرقة 150 مليون جنيه، فكوا الكلابشات بـ"إبرة" داخل سيارة الترحيلات وسيارة كانت بانتظارهم أمام قسم شرطة مدينة نصر، المتهمون عصابة دولية صادر ضدهم أحكام 60 سنة سجن.

"كان نفسي أكون شرطي".. تجديد حبس ضابط مرور فيصل المزيف ١٥يومًا

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس شاب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بانتحال صفة ضابط مرور، لتنظيم الحركة المرورية بمنطقة فيصل.

وجهت النيابة للمتهم تهمتي انتحال صفة وحيازة سلاح ناري بعد ضبط طبنجة صوت بحوزته، وطلبت النيابة بإشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام لنيابات العمرانية، تحريات المباحث الجنائية ومباحث المرور حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط حاصل على بكالوريوس بتهمة انتحال صفة نقيب شرطة.

الجنايات تقضي بعدم جواز نظر اتهام وزير الزراعة الأسبق بالكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بعدم جواز نظر محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بالكسب غير المشروع، لسبق الفصل في القضية الأصلية، والتي تحمل رقم ١٥٩٧٧ لسنه 2015 جنايات قصر النيل لوحده الفعل والمتهم فيها بالرشوة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم، لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة، التي وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد" لـ 22 يوليو

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 22 يوليو المقبل.، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

"الداخلية" تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

أطلقت وزارة الداخلية، بدءًا من اليوم، خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمي، تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق، والمحال، والمزارع المؤجرة، من خلال موقعها الرسمي (https:www.moi.gov.eg)، على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تيسيرًا على المواطنين، وتماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل الكتروني.

اختلس 3 ملايين و460 ألف جنيه.. إحالة صراف سابق بالبنك الزراعي للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا سابقاً للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان بأم الإحالة تأتي على خلفية اختلاسه مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه من البنك الزراعي المصري الفرع الرئيسي بمحافظة المنيا مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي – قطاع المنيا بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم في القيام بأعمال الجرد الفعلي يومياً لخزينة الفرع وتقاعس مسئولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينه ومداخل البنك مما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه والتي تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذا لدورهم الرقابية على وحدات البنك.