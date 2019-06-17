"تحدث 5 دقائق".. تفاصيل الجلسة الأخيرة في حياة محمد مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، بنيابة أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى محمد مرسي، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.

وقالت المحكمة إنه عقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة في القضية 56458 لسنة 2013، طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

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وكان التليفزيون المصري، أذاع نبأ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.

وأضاف أن مرسي طلب الكلمة من القاضي، وأعطاه الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.

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