النائب العام يكشف تفاصيل وفاة محمد مرسي (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تلقت النيابة العامة عصر اليوم الإثنين، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط، جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

وذكر بيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق، أن أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأكمل البيان، أن أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

وبتوقيع الكشف الطب الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر إلى المستشفى متوفياً في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءًا، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفى.

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وأمر النائب العام، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، بنيابتي أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية؛ لإجراء المناظرة لجثة المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.

كما أمر بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لأسباب الوفاة والتصريح بدفنه.

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