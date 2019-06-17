مصدر أمني: انتشار الشرطة في الشوارع لتأمين "أمم إفريقيا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن انتشار رجال الشرطة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية ومحيط المنشآت الحيوية يأتي تنفيذا لخطة تأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

واستعدت أجهزة وزارة الداخلية بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، إضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

كما تم تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام إضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

تهدف الخطط الأمنية الموضوعة إلى تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للاستمتاع بالبطولة التى يشاهدها العالم، والعمل على إنجاح البطولة وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.