مصر | تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الدولة مع البدري فرغلي

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اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد المحامى، بمقر مجلس الدولة اليوم، للحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات الذي أصدرته الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا والذي تضمن أحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الاساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وأكد البدرى فرغلي، أنه دارت مناقشات مع رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى، بشأن طلب الرأي الذي أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتى أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى لأخذ الرأى القانونى في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.

وأضاف أن رئيس مجلس الدولة وعد بسرعة صدور الفتوى في الأيام القليلة المقبلة، وأنه يعلم تمامًا ما يتكبده أصحاب المعاشات كبار السن من معاناة ومصاعب لمواجهة الحياة، وأن الفتوى التى ستصدر سيرضى عنها الملايين.

وأوضح بأن رئيس الجمعية العمومية أرسل للجهة الإدارية متمثلة في وزارة التضامن عدد من التساؤلات والاستفسارات بشأن موضوع الحكم للرد عليها والإفادة، كما سيتم عرض طلب إبداء الرأى القانونى بشأن موضوع الفتوى في أقرب جلسة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمناقشتها.