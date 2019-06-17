أخبار مصر | مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنود كينيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنود كينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 17 الجاري الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنود كينيين قرب الحدود الصومالية الكينية، مما أسفر عن وفاة نحو 10 جنود.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب كينيا الشقيق في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.