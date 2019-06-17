شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل إمام مسجد مذبحة نيوزيلندا: عليكم مسؤولية توضيح حقيقة الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاثنين، الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور، الذي تعرض مصلوه لمذبحة في نيوزيلندا.

Advertisements

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن الأزهر الشريف يدين بشدة أي اعتداء إرهابي على أي دار عبادة لأي دين من الأديان، مبينًا أن الإرهاب يرتكب من قبل أصحاب الفكر المنحرف من مختلف الأديان إلا أن هناك من يسعون لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والترويج للإسلاموفوبيا، في حين لا يتم الربط بين الممارسات الإرهابية لاتباع الديانات الأخرى وبين أديانهم، التي نرى أنها أيضًا بعيدة عن هذا العنف.

وأكد شيخ الأزهر أن أئمة المساجد خاصة في الغرب عليهم مسؤولية توضيح حقيقة الدين الإسلامي، ورفض محاولات ربطه بالإرهاب، معبرًا عن خالص تحياته وتقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا السيدة جاسيندا أرديرن لمواقفها المساندة والمتعاطفة مع المسلمين في بلادها، كما وجه فضيلته رسالة للمسلمين في نيوزيلندا بأن يكونوا عامل بناء واستقرار في بلادهم، وأن يعبروا بصورة مشرفة عن الإسلام الذي يعلي من قيم الوطن والمواطنة.

من جانبه نقل إمام مسجد النور بنيوزيلندا لشيخ الأزهر تقدير وعرفان مسلمي نيوزيلندا للأزهر الشريف وفضيلته على دعمه للمسلمين، وسرعة إدانته ورفضه للحادث الإرهابي الذي تعرضوا له وتصنيفه ضمن الأعمال الإرهابية، وهو ما كان له أثر كبير في تعامل المجتمع الدولي معه كعمل إرهابي.