شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية لتربية المكفوفين وضعاف البصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الاثنين، نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين ‏وضعاف البصر للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد الدراسين الذين تقدموا لأداء الامتحان النهائي 19 دارسا بواقع عدد 8 ‏دارسين و11 دارسة، وجاءت النسبة المئوية للنجاح 100%.‏ جدير بالذكر أن الامتحان عقد خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2019 وحتى يوم ‏السبت الموافق 11/5/2019.

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