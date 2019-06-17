مصر | فريق من نيابة جنوب القاهرة ينتقل لمناظرة جثمان محمد مرسي

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انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الاول، لمناظرة جثمان الرئيس السابق محمد مرسي العياط بالمستشفي، عقب وفاته أثناء محاكمته، وإعداد تقرير بها، وذلك بمعاونة فريق من نيابة أمن الدولة العليا، لكشف ملابسات الواقعه.

وأعلن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فى بيان رسمي بأن النيابة العامة تلقت عصر اليوم الأثنين، إخطارا بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر وأثناء المحاكمة.

وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

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وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته الي رحمة الله تعالي وقد أوري التقرير الطبي المبدئي انه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المتوفي محمد مرسي عيسي العياط وجد انه لاضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفي متوفيًا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي.



وأمر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة الجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعه المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت.



كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي وتدب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن، وسوف توالي النيابة العامة إصدار البيانات في هذا الخصوص في حينه.