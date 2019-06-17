أخبار مصر | شاهد.. تجهيزات عالمية لقاعة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. تجهيزات عالمية لقاعة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بواية الخليج 365 الإلكترونية، عدد من الصور لقاعة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة، والتي يتم الانتهاء من التجهيزات النهائية بها تمهيدًا لنقل 22 مومياء ملكية و17 تابوت من المتحف المصري لمتحف الحضارة.

والتجهيزات عبارة عن قاعات يتم الدخول إليها من ممر هابط، أحدهما لذوي الاحتياجات الخاصة، وكل مومياء ستكون محفوظة بفاترينة زجاجية مجهزة، والقاعات مزودة بشاشات وبروجكتور لعرض المومياوات وقصة حياتها واكتشافها والظروف التي مرت بها.

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جاء ذلك أثناء جولة تفقدية لوزير الآثار بالمتحف القومي للحضارة للوقوف على آخر التطورات به تمهيدًا لافتتاحه خلال عام 2019.

والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال انارة والعرض المتحفي.