أخبار مصر | شاهد.. صور القاعة المركزية لمتحف الحضارة قبل افتتاحه رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. صور القاعة المركزية لمتحف الحضارة قبل افتتاحه رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عدد من الصور للقاعة المركزية بالمتحف القومي للحضارة، وهي أحد ثلاث قاعات سيتم افتتاحها خلال عام 2019.

وقالت وزارة الآثار، إن القاعة تشهد وضع أول قطعة للعرض المتحفي وهو تمثال الملك امنمحات الثالث والذي سيتم ترميمه في مكان عرضه، وأضاف أن المتحف القومي للحضارة سيشهد حدثًا عالميًا وهو نقل المومياوات الملكية خلال الأشهر القادمة.

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جاء ذلك أثناء جولة تفقدية لوزير الآثار بالمتحف القومي للحضارة للوقوف على آخر التطورات به تمهيدًا لافتتاحه خلال عام 2019.

والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال انارة والعرض المتحفي.