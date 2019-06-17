أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يستدعي اللاعب أحمد حسام ميدو للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يستدعي اللاعب أحمد حسام ميدو للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لاعب الكرة السابق أحمد حسام ميدو؛ بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠١٩ الساعة الثانية عشر ظهرًا؛ للتحقيق فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك بعد قيام إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي (Facebook) المنسوبة إلى لاعب كرة القدم المذكور، بنشر مواد تحمل سبًا وقذفًا، وتتعارض مع الآداب العامة، وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، وخاصة جماهير كرة القدم.