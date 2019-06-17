شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس STEM للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة- القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – الحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019 حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019.

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وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونياً من خلال هذا الرابط: «http://emis.gov.eg/»، حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.

وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد على 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf