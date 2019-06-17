شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء «مصري - لبناني» لمناقشة تسهيل التبادل السياحي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع ناصر تركي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرف السياحية المصرية، ووديع كنعان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني ورئيس لجنة السياحة، الإثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف تسهيل التبادل السياحي بين الجانبين.

جاء الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، علاء الغمرء ومحمد فاروق يسري السعودي، فضلاً عن مجموعة كبيرة من أصحاب شركات السياحة المصرية. كما شارك بالاجتماع نادية عابد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني. وتم طرح عدد من الموضوعات التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وذلك لتذليل العقبات وكافة المعوقات أمام تسهيل وتيسير التبادل السياحي بين مصر ولبنان.

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ومن أهم الموضوعات التي تم طرحها علي طاولة النقاش كيفية العمل على استحداث نظام التأشيرة الإلكترونية للدخول إلي الأراضي اللبنانية، لتجنب حمل المسافر المصري مبالغ نقدية من العملة الأجنبية كشرط لحصوله على تأشيرة دخول لبنان.

وأعرب وديع كنعان عن أن القطاع السياحي قائم على العلاقات الدولية، وبالتالي مع الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر ولبنان اليوم، قائلا إنه «بإمكاننا أن نتطلع لنحقق الهدف الأكبر وهو السياحة المستدامة».

وجرى مناقشة سبل التعاون في مجال النقل السياحي والسياحة الدينية والسياحة العلاجية بين الجانبين، حيث أكد محمد فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المصرية، أنه يجب تغيير النظرة القديمة التي كانت تعتبر المواطن المصري قادم إلى لبنان للبحث عن عمل، حيث أن السائح المصري علي سبيل المثال أصبح في المرتبة الثالثة كأكثر السائحين الزائرين لدبي.

وانتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تنظيم ورشة عمل تضم أكبر شركات السياحة المصرية واللبنانية للعمل على زيادة حركة التبادل السياحي بين الجانبين.