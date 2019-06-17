شكرا لقرائتكم خبر عن ولي أمر طالبة ثانوية بالمنيا:لجنة وزارية استمعت لأقوال ابنتي بعد «شكوى الورقة البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسحق سعد جابر، والد مارلين الطالبة بالصف الثالث الثانوي، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت، الاثنين، لأقوال ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وقد أكدت أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية، السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد على وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة. كما قررت أن زميلاتها أكدن أنها قامت بالإجابة على الأسئلة.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من الرائد هشام العسقلاني، رئيس مباحث أبوقرقاص، بقيام الطالبة مارلين إسحق، بالصف الثالث الثانوي، بتحرير محضر إثبات حالة، بعد إخطارها بأن ورقة الإجابة الخاصة بها في مادة اللغة العربية بيضاء وأنها تركتها دون أن تكتب أي شيء بداخلها، وهو ما نفته الطالبة في محضر إثبات الحالة، الذي حمل رقم ٢٨٤٧ إداري لسنة ٢٠١٩ مركز شرطة ابوقرقاص.

وعلى صعيد آخر، نفى مسؤول بمديرية التربية والتعليم ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تأخر توزيع أوراق الأسئلة عن ميعادها ببعض لجان المحافظة، مؤكدا أن الأسئلة تصل إلى اللجان في ميعادها المحدد وهو التاسعة إلا 5 دقائق صباحا، ويتم توزيعها على الطلاب في التاسعة تماما، منوها بأن امتحان الفلسفة جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم تسجل غرفة العمليات حتى الآن آيه شكاوى من صعوبته أو حدوث تسريب في أي لجنة من لجان المحافظة الـ80 والتى تستقبل 32400 طالب وطالبة.