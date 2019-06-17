شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد مرسي عقب جلسة محاكمته في «التخابر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، عقب رفع جلسة محاكمته إثر إصابته بإغماءة، أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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