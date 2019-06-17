شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق المرحلة الثالثة من حملة «حقك تنظمي» بـ10 محافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، المرحلة الثالثة من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي» بـ10 محافظات على مستوى الجمهورية، في الفترة من 15 وحتى 26 يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن المحافظات التي سيتم إطلاق الحملة بها هي: (كفر الشيخ، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والمنوفية، والقاهرة، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، والبحر الأحمر)، لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

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وأضافت الوزارة أن نتائج هذه الحملات ستعمل على تحسين المؤشرات من خلال زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدل الإنجاب بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الحملة تتضمن تنفيذ 510 ندوات خارجية بـ210 إدارات بالقرى المستهدفة على مستوى العشر محافظات، خلال الفترتين الاولى يتم تنفيذها في الفترة من 15 وحتى 19 يونيو، والثانية سيتم تنفيذها في الفترة من 22 وحتى 26 يونيو العام الجاري، لافتةً إلى أن جميع الندوات تدور حول مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل والمجتمع ومخاطر الحمل المتكرر والمتقارب والمبكر والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

وأضافت «السنباطي» أنه تم توحيد الرسالة الإعلامية على مستوى الجمهورية بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقادة المجتمعيين، والتي تستهدف الفئات المختلفة من الجمهور مثل: لقاءات للرجال تحت شعار (كلام رجالة)، ولقاءات للسيدات ربات البيوت في سن الإنجاب تحت شعار (همسة لصحتك)، ولقاءات للسيدات «الحموات» وكبيرات السن تحت شعار (حماتي حياتي)، وللسيدات العاملات (الموظفات الحكوميات) في سن الإنجاب تحت شعار ( نظمتي !!)، وللشباب تحت شعار (أسرتنا مثالية)، بالإضافة إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب.

وأكدت أن تلك الحملة تأتي ضمن أنشطة عديدة ينفذها قطاع السكان وتنظيم الأسرة ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) والتي بدأ القطاع بتنفيذها منذ شهر ديسمبر 2018، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات.