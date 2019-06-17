شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الصحة مع سفير اليابان بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الإثنين، سفير دولة اليابان لدي مصر، ووفداً من منظمة التعاون اليابانية، وخبراء جودة الرعاية الصحية باليابان، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

حضر اللقاء الدكتور أمير التلواني، مدير مشروع تحسين جودة المستشفيات بالتعاون مع منظمة التعاون اليابانية، وأحد ممثلى منظمة الجايكا اليابانية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة أهم الترتيبات الجارية لقمة مجموعة العشرين G20، والمزمع عقدها بنهاية شهر يونيو الجاري في دولة اليابان، حيث من المقرر حضور وزيرة الصحة والسكان ضمن الوفد المرافق للسيد رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستدامتها.

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وأضاف «مجاهد» أن وزيرة الصحة اشارت إلى المجهودات الجارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بأولي محافظات المرحلة الأولي «بورسعيد»، مؤكدة أن مصر اتخذت خطي جادة في طريق تطبيق المشروع، والذي سيتم تدشينه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورحبت وزيرة الصحة بتعزيز سبل التعاون بهدف إضافة مشروع التأمين الصحي الجديد ضمن مشروعات التعاون بين الدولتين بما يخدم تطبيق المشروع وفقاً لأعلي معايير الجودة، موضحةً أن تم الاتفاق على الاستعانة بالخبراء اليابانيين لعمل زيارات ميدانية لمستشفيات بورسعيد، للاستفادة من خبراتهم في مراحل الاعداد والتطبيق.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية الذي ينفذه الجانب الياباني بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في 50 مستشفى حكوميا، وذلك بمشاركة 7 خبراء أجانب عن طريق استخدام آليات الجودة اليابانية والتي من ضمنها برامج «KAIZEN وS5»، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المستشفيات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة للفرق الطبية سواء عن طريق السفر للخارج لتلقي برامج تدريبية قصيرة الأمد، أو من خلال التدريب بمستشفيات مصر على رأس العمل على أيدى الخبراء اليابانيين.

يذكر أن مجموعة العشرين G20، هي مجموعة اقتصادية تضم في عضويتها 20 دولة من جميع أنحاء العالم وهى تمثل الدول الثماني الكبرى بالإضافة إلى 12 دولة أخرى تمثل الاقتصاديات الناشئة، وتعقد المجموعة اجتماعاً سنوياً في إحدى الدول الاعضاء، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال التعاون بين الاقتصاديات الكبرى والناشئة.