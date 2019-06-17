شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت استثناء البنك المركزي.. «اتصالات النواب» توافق نهائيًا على «البيانات الشخصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة بعد التوافق على المادتين 20 و35 اللتان شهدتا خلاف خلال الاجتماعات السابقة بين وزارات الداخلية والاتصالات والعدل.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الإثنين، أنه ستتم إحالة الشروع إلى الجلسة العامة خلال الأسبوع بعد المقبل.

كما رفضت اللجنة ووزارة الاتصالات طلب مقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باستثناء البنك والجهات الخاصة لإشرافه من الخضوع لأحكام قانون البيانات الشخصية. وقال محمد حجازي، رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات إن «هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضمونه ويجعله بلا قيمة، وعدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حق أصيل للمواطن».

وأضاف «حجازي»: «لا توجد أي ممارسة دولية في هذا الشأن ولا يوجد استثناء في أي مكان للقطاع المصرفي من الخضوع لحماية البيانات الشخصية».

و أشار إلى أن الوزارة أكدت في بدايات مناقشة القانون أنه مهم لحماية خصوصية المواطن، وجذب الاستثمار ولتشجيع إنشاء بيانات عملاقة في مصر، خاصة أنها ثاني اكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات.

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وتابع «حجازي»: «القانون يتواكب مع التشريعات الدولية، التي تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبي، وقوانين انجلترا، وفرنسا، وأيرلندا، وسنغافورة، وماليزيا، والبحرين، والأردن». وقال: «نحن لا ننظم سرية البيانات وإنما ننظم حماية البيانات، ولا توجد دول تستثني حماية البيانات الشخصية بالبنوك، ففتح حساب يعطي حق للبنك التعامل على بيانات الشخص صاحب الحساب». وأضاف أن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات، لأنها «بطبيعتها بيانات حساسة».

وذكر أن مركز حماية البيانات الذي سيتم إنشاؤه وفقًا للقانون، لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أية جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقًا لمشروع القانون، سواء للأفراد في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، لافتًا إلى أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها.

وحضر الاجتماعات جميع الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي، الذي لم يبد أي ملاحظات، وكذلك الوزراء الممثلين للبنك المركزي في مجلس الوزراء. وأكد حجازي على رفضه لطلب البنك المركزي، وهو ما أيدته اللجنة، وقررت إرسال خطاب يحمل رد رسمي.

وقال محافظ البنك المركزي، في خطابه الموجه لمجلس النواب، إن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، الذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول على ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه حتى تتمكن من الحصول على بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.

وأكد الخطاب على أنه حرصًا على تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصري، واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين إضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلى البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للاستخدام الشخصي أو بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحاً أن يتم إضافة بند برقم (6) إلى المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بتحديد الجهات التي لا تسرى عليها أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافه.

وأشار الخطاب إلى أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك على البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، وأضفى حماية خاصة إدارية ومدينة وجنائية على البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقاً لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصري طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220.