شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر الوزاري الإقليمي للاقتصاد الأخضر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في المؤتمر الوزاري الإقليمي للاقتصاد الأخضر، الذي يعقد حاليًا في مصر بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء العرب والأفارقة والخبراء المهتمين بالعمل البيئي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أن مصر باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، تساهم دائمًا في وضع احتياجات إفريقيا على رأس أولويات أجندة العمل في العديد من المؤتمرات الدولية خاصة لتلبية احتياجات القارة السمراء وزيادة قدراتها في التغلب على آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود العالمية للوقوف بجانب إفريقيا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وتعميق مفاهيم ومبادئ الاقتصاد الأخضر والاستفادة من التجارب العالمية في مواجهة التغيرات المناخية.
وشددت على أهمية المؤتمر في ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة وغير المتوقعة التي تهدد العالم بأسره وهو ما يدفع ناقوس الخطر، ويؤكد على ضرورة التعاون بين جميع الدول ودفع الدول المتقدمة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية لكي تستطيع الوقوف أمام تلك التحديات المناخية.
وعبّرت عن استعداد مصر لرفع توصيات المؤتمر لأعلى المستويات وتبنيها في المؤتمرات والمناسبات الدولية لتوفير مستقبل أفضل لدول القارة السمراء، كما أكدت أن مصر تتخذ خطوات جادة ومستمرة للتنسيق ودعم التعاون مع الدول الإفريقية في جميع مجالات العمل البيئي.
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