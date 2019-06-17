شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن انقطاع المياه عن مدينة نصر النوبة وتوشكى وأبوسمبل وقسطل بنصر النوبة، اعتباراً من السادسة، مساء الإثنين، وحتى الثانية عشر، ظهر الثلاثاء، وذلك لقيام إدارة الري بأعمال في ترعة الطويسة.
وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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